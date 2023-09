Eerste testvlucht voor toekomstige OO-SBA

Gisteren heeft de toekomstige OO-SBA, de eerste A320neo voor Brussels Airlines, vanop de luchthaven van Toulouse een eerste testvlucht gemaakt. De levering naar Brussel is voorzien voor midden oktober.

De nu nog testgeregistreerde F-WWIJ heeft gisteren z’n eerste vlucht gemaakt. Het toestel bleef daarbij 3 uur en 15 minuten in de lucht. De Airbus, die binnenkort de registratie OO-SBA zal krijgen, wordt naar verwachting vanaf de tweede helft in oktober geleverd met een eerste commerciële vlucht dan in de loop van de maand november.