Winter 2023-2024 op Brussels Airport

Vandaag gaat op het noordelijk halfrond het winterseizoen van start in de luchtvaart. Dat brengt natuurlijk veranderingen met zich mee in de dienstregeling van luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport. We presenteren hieronder de belangrijkste veranderingen voor Brussels Airport.

*Onderstaand artikel is gebaseerd op informatie die is doorgestuurd door de luchtvaartmaatschappij en/of is samengesteld op basis van externe maar geverifieerde bronnen. Daardoor kunnen er mogelijkerwijze altijd onvolledigheden optreden.

Nieuwe routes

Royal Jordanian vliegt sinds deze week drie keer per week tussen Brussel en Amman. De route werd vorige winter nog door Ryanair bediend, maar die stopte ermee.

Lowcostmaatschappij flynas verbindt vanaf 3 december Brussels Airport met Jeddah. Het is de eerste rechtstreekse bestemming vanuit Brussel naar Saudi-Arabië. Ook concurrent Saudia meldde afgelopen maanden intenties om naar Brussel te gaan vliegen, maar momenteel is daar nog geen officiële bevestiging van.

Een nieuwe route voor Brussels Airlines wordt Sharm-el-Sheikh in Egypte met 1 wekelijkse vlucht. TUI fly was al actief op deze route.

TUI fly breidde afgelopen zomer al uit met enkel Noord-Afrikaanse bestemmingen. In de winter zal er ook worden gevlogen naar Algiers en Tunis.



Extra frequenties

Qatar Airways verhoogt komende winter haar aanbod vanuit Brussel. Er komen tien vluchten per week tussen Brussel en Doha in plaats van zeven voordien.

Andere regiogenoot Etihad Airways vliegt deze winter opnieuw dagelijks naar Brussel vanuit Abu Dhabi en verhoogt haar frequentie van vijf naar zeven wekelijkse vluchten.

Hainan Airlines dat afgelopen zomer de route naar Shenzhen herlanceerde blijft deze in de winter ook aanbieden. Het gaat om drie vluchten per week.

Brussels Airlines gaat komend winterseizoen iets vaker vliegen op enkele Afrikaanse bestemmingen. Er zijn onder meer extra frequenties naar Abidjan, Cotonou, Accra en Lomé. Onderstaande kaart toont het intercontinentale netwerk van de maatschappij voor komend winterseizoen.

Minder frequenties

Brussels Airlines reduceert haar aantal vluchten naar New York JFK van een dagelijkse vlucht naar vijf vluchten per week.

Equipment changes

Air Canada ruilt haar B787-8 om voor de A330-300 op de route naar Montréal.

United vliegt deze winter met de B787-10 in plaats van de B777-300 tussen Newark en Brussel.