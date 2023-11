VIDEO: Eerste A320neo voor Brussels Airlines geleverd

Deze namiddag landde de eerste A320neo voor Brussels Airlines in Brussel. Het is de eerste van zeker vijf neo’s die de vloot dit en volgend jaar komen vervoegen. Binnen enkele weken zal het toestel z’n eerste vlucht maken.

Om iets voor 13 uur deze namiddag landde de OO-SBA voor het eerst in Brussel. Het is het eerste fabrieksnieuwe toestel ooit voor Brussels Airlines. Het vliegtuig werd rechtstreeks overgevlogen van bij Airbus in Toulouse en zal binnen enkele weken worden ingezet op het Europese netwerk van de maatschappij.

Het toestel werd uitgerust met de nieuwe Brussels Airlines-zetels en cabine. De rugleuning van de zetels staat iets schuiner dan bij de huidige zetels, maar kunnen met uitzondering van de eerste rijen wel niet meer verzet worden. De overhead bins zijn groter en handbagages zullen vanaf nu op hun zij kunnen worden weggeborgen, daardoor kan het aantal handbagages aan boord van de neo fors verhoogd worden ten opzichte van de rest van de vloot.

Het toestel zal binnen 3 tot 4 weken voor het eerst commercieel worden ingezet. Eerst moeten er nog enkele technische modificaties worden uitgevoerd in Brussel. De eerste bestemming staat nog niet vast, maar het toestel zal een vaste bezoeker worden op de luchthaven van Londen Heathrow omdat de inzet van het toestel forse kortingen oplevert van de luchthaventaksen daar.

Binnen dit en eind volgend jaar zullen er nog zeker 4 fabrieksnieuwe toestellen de vloot komen vervoegen. Die toestellen zullen in principe ter vervanging komen van A319’s die de vloot zullen verlaten. Brussels Airlines mikt op middellange termijn op een exclusieve A320-vloot voor het Europese netwerk.