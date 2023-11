KLM annuleert vanaf middag alle vluchten

Door de eerste herfststorm vandaag zal KLM iets na de middag al haar vluchten annuleren. Reden: de krachtige windsnelheden die tot onveilige situaties voor het grondpersoneel kunnen leiden.

Hoewel bij klassieke stormen de luchthaven van Schiphol normaal veel hinder ondervindt doordat er maar één landingsbaan naar het westen is gericht om te landen en daardoor met grote capaciteitsbeperkingen zit, is dat vandaag niet het geval. De wind komt namelijk vanuit het zuiden en staat mooi in de as van 3 landingsbanen. Toch zal er vandaag veel hinder zijn. KLM heeft namelijk beslist om na de middag al haar aankomende en vertrekkende vluchten te annuleren.

“Uit analyses van KLM blijkt dat de verwachte windkracht 9 in combinatie met windstoten van 95 tot 110 kilometer per uur tot onveilige situaties kunnen leiden op het platform,” meldt KLM in een bericht. “De veiligheid van de collega’s op de grond gaat voor. Dat is de reden dat is besloten om de aankomende en vertrekkende KLM-vluchten vanaf het begin van de middag tot einde dag te annuleren.