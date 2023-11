Widerøe start nieuwe verbinding naar Bergen vanuit Brussel

De Noorse luchtvaartmaatschappij Widerøe start een verbinding tussen Bergen en Brussel. De nieuwe route wordt in april gelanceerd en zal twee keer per week worden uitgevoerd.

Vanaf 12 april krijgt Brussels Airport er een tweede verbinding met Noorwegen bij. Het Noorse Widerøe opent een tweewekelijkse verbinding, op maandag en vrijdag, tussen Bergen en Brussel. Momenteel wordt Brussel enkel verbonden met Oslo. De vluchten zullen worden uitgevoerd door een Embraer 190-E2.

Widerøe is een grote Noorse regionale luchtvaartmaatschappij die met een vloot van meer dan 40 Dash 8’s maar liefst 42 bestemmingen in Noorwegen aanbiedt. Behalve een grote vloot van Dash 8’s heeft de maatschappij ook 3 Embaer 190-E2’s in gebruik. Het Europese netwerk bestaat verder uit 13 bestemingen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.