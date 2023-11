Cabinepersoneel Brussels Airlines bijt spits af van maand van sociale onrust

Het cabinepersoneel van Brussels Airlines bijt de spits af van een maand vol sociale onrust bij de maatschappij. De eerste drie dagen van december zal een deel van het personeel daarbij het werk neerleggen. De impact op de vluchten is nog niet duidelijk. Ook de sociale onrust bij de piloten kan in december nog voor meer hinder zorgen.

Een deel van de vakbonden van het cabinepersoneel bij Brussels Airlines heeft een staking aangekondigd op 1, 2 en 3 december. Daarmee wordt er sneller tot actie overgegaan dan eerst gezegd. Initieel zetten de vakbonden druk op de onderhandeling door te zeggen in de eerste week van de kerstvakantie te staken, maar nu komen er toch sneller acties.

Oorzaak dat er nu toch al sneller acties komen is omdat de bonden niet tevreden zijn met hoe de directie met de onrust omgaat. Er wordt te weinig tijd vrijgemaakt om tot een onderhandelde oplossing te komen en vanuit de kant van het management komen er naar eigen zeggen nagenoeg geen concrete voorstellen voor de problemen.

De onrust gaat onder meer over het niet naleven van CAO’s. Zo worden de afgesproken toelatingseisen om purser te worden niet nageleefd. Ook het uitblijven van een arbeidsreglement en de algemene arbeidsvoorwaarden die sinds de coronacrisis niet zijn verbeterd, zijn in de huidige economische tijden onvoldoende voor de bonden Verder is er ook nog ontevredenheid over de omstandigheden en hotels waarin het personeel in het buitenland moet verblijven. Zo is er bijvoorbeeld momenteel ongenoegen ver de accommodatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) tijdens de verkiezingen die later in december zullen worden gehouden. Omwille van veiligheidsoverwegingen werd die locatie aangepast naar een accommodatie buiten de stad, maar die voldoet niet aan alle (veiligheids)eisen.

De bonden benadrukken dat de aangekondigde staking misschien niet de laatste zal zijn deze maand en ook bij de piloten is er nog steeds een reële stakingsdreiging. Zij kunnen vanaf 11 december acties ondernemen.

De onrust bij die personeelsgroep gaat over de rust- en werktijden. Concreet eisen zij dat er 15 uur rust wordt bijgeteld na de laatste vlucht van de dag voor een weekend van 2 dagen. Dat wil zeggen dat bij een avondvlucht het weekend pas de ochtend nadien begint en er daardoor meer rust is omdat na de 2 dagen rust er enkel vanaf de middag opnieuw kan gevlogen worden. Voorts willen de piloten ook dat het aantal dagen waarbij er een specifieke dag kan worden gekozen om gegarandeerd vrij te zijn, wordt verhoogd van 5 naar 12 per jaar. Als derde en laatste eis willen de piloten in het buitenland minstens 11 uur rust kunnen hebben tussen de vluchten. Volgende week is er alvast een vergadering gepland op het kabinet van de federale minister voor Werk.