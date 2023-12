Lufthansa Group plaatst bestelling voor tot 200 nieuwe vliegtuigen

De Lufthansa Group heeft vandaag bekendgemaakt dat ze tot 200 nieuwe vliegtuigen zal aanschaffen die tussen 2026 en 2032 zullen geleverd worden. Het gaat om zowel bestellingen bij Airbus als bij Boeing. De bestelling van maximaal 100 B737’s MAX zal worden verdeeld bij de andere maatschappijen van de groep en niet bij Lufthansa, Lufthansa City of SWISS.

De Lufthansa Group maakt vandaag een bestelling bekend van minstens 80 vliegtuigen met daarbovenop aankooprechten voor nog eens 120 toestellen. De bestelling is gelijk verdeeld tussen Airbus en Boeing. Het gaat om 40 A220-300’s en 20 opties, 40 B737 MAX8’s en 60 opties en als derde een bestelling voor 40 toestellen van de A320-familie.

Lufthansa City Airlines krijgt A220

De volledige bestelling van minstens 40 A220-300’s is bedoeld voor de nieuwe luchtvaartmaatschappij Lufthansa City Airlines. Die maatschappij moet met de toestellen vanuit Frankfurt en München een stuk goedkoper het langeafstandsnetwerk van Lufthansa gaan voeden. Het eerste toestel zal in 2026 worden geleverd. SWISS vliegt al sinds 2016 met de toestellen die hoofdzakelijk de Avro RJ’s vervingen. SWISS heeft momenteel 30 A220’s rondvliegen.

B737 MAX niet voor Lufthansa, Lufthansa City of SWISS

De bestelling van minstens 40 B737 MAX8-toestellen is niet bedoeld voor Lufthansa, Lufthansa City of SWISS. Die maatschappijen hebben hun toekomstige vlootplannen al een tijdje klaar en hebben op middellange termijn geen nieuwe korteafstandstoestellen meer nodig. De toestellen zijn bedoeld voor de andere maatschappijen van de groep zoals Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings of in de nabije toekomst ook ITA Airways.

De bestelling voor 40 nieuwe toestellen van de A320-familie is nog niet specifiek toegewezen aan de luchtvaartmaatschappijen, maar de groep heeft meer dan 450 exemplaren in de vloot waarvan een deel in de nabije toekomst ook toe zal zijn aan vervanging.