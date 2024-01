Billund en Bordeaux opnieuw verdwenen uit netwerk vanuit Brussel

De bestemmingen Billund en Bordeaux zullen deze zomer niet meer worden aangeboden. Brussels Airlines herstartte beide bestemmingen vorig jaar, maar keren deze zomer niet terug. Voorlopig biedt de maatschappij nieuwe bestemming aan ten opzichte van vorige zomer.

Billund en Bordeaux zijn de afgelopen jaren bestemmingen geweest die al meermaals op de routekaart van Brussels Airlines verschenen om even later opnieuw te verdwijnen. Dat is deze zomer niet anders. De maatschappij herstartte beide bestemmingen vorige zomer met toestellen van CityJet, maar schrapt deze nu uit het aanbod. Bordeaux stond al langere tijd niet meer in de reservatiesystemen, Billund nog wel maar met eigen vliegtuigen (A319). Enkele dagen geleden verdween ook die bestemming uit het systeem.

Alle bestemmingen zullen deze zomer met eigen vliegtuigen worden uitgevoerd en voorlopig is er maar één voormalige bestemming die herstart wordt. Vanaf maart wordt er opnieuw vier keer per week naar Krakau gevlogen. De nieuwe route naar Sharm-el-Sheikh die deze winter werd gelanceerd, wordt vanaf april niet meer aangeboden.