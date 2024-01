65 procent van vluchten Brussels Airlines geannuleerd door spontane staking

Vandaag is zo’n 65 procent van alle aankomende en vertrekkende vluchten van Brussels Airlines geannuleerd door een spontane staking van de piloten. De staking werd pas gisterenmiddag aangekondigd en duurt nog tot morgenochtend 5 uur.

Van alle vertrekkende vluchten van Brussels Airlines vanuit Brussel is vandaag 78 procent geannuleerd. Bij de aankomende vluchten ligt het aantal annuleringen iets lager omdat de toestellen die vannacht in het buitenland stonden terug naar Brussel zijn gevlogen. Daardoor is 53 procent van alle aankomsten vandaag geannuleerd. In totaal werd 65 procent van alle vluchten getroffen. Op het langeafstandsnetwerk werden enkel Entebbe en New York niet geschrapt. Op het middellangeafstandsnetwerk zijn vooral enkele charter- en vakantiebestemmingen zoals de Canarische eilanden, Egypte of Lapland niet geannuleerd. Voor die passagiers is het moeilijker om een alternatieve oplossing te vinden en daarom bleven deze vluchten overeind.

Aanleiding van de spontane staking van de piloten is het nieuws dat Brussels Airlines in beroep gaat tegen de beslissing van de rechter dat het cafetarieplan van de piloten geïndexeerd moet worden. Er was bij mondeling akkoord overeengekomen dat wanneer de rechtszaak gewonnen zou worden, er geen beroep zou worden aangetekend, maar dat doet de maatschappij nu toch.

Sinds 2020 is het brutoloon dat de piloten cash krijgen uitbetaald gelimiteerd op een vast bedrag dat gelijk is voor iedereen en wordt de rest van het loon uitbetaald in een cafetariaplan. Daardoor daalden de loonkosten voor de maatschappij aanzienlijk, zonder dat er drastisch moest worden bespaard in de lonen. Het systeem werd indertijd opgezet tijdens de coronacrisis en was een onderdeel van het reddingsplan dat werd onderhandeld met de regering in ruil voor een lening. Het cafetariaplan bij de piloten gaat daarom niet om extra’s of bonussen, maar behoort volledig tot het basismaandloon. Daardoor werd door de rechter verkregen dat ook dat cafetariaplan geïndexeerd moet worden.