De route tussen Brussel en Birmingham wordt einde maart (tijdelijk) stopgezet. De enige maatschappij op de route, Brussels Airlines, schrapt de bestemming het ganse zomerseizoen.

Momenteel wordt er nog 10 keer per week tussen Brussel en Birmingham gevlogen, maar vanaf eind maart tot eind oktober wordt de verbinding stopgezet. Initieel was het plan nog dat Brussels Airlines dit zomerseizoen nog 5 keer per week actief zou zijn op deze route, maar daar komt de maatschappij nu op terug.