Nieuwe OO-SBC komt vandaag aan in Brussel

Deze namiddag komt de derde A320neo aan voor Brussels Airlines. Het toestel wordt deze namiddag overgevlogen van Toulouse naar Brussel.

In de late namiddag zal de derde fabrieksnieuwe A320neo met registratie OO-SBC in Brussel landen na een leveringsvlucht vanuit Toulouse. Het is de eerste A320neo in de reguliere kleuren van Brussels Airlines na de sustainability-beschildering van de OO-SBA en de witte OO-SBB, die normaal volgende maand in een speciale beschildering zal worden geschilderd.

Binnen enkele weken zou het toestel operationeel worden ingezet in de vloot.