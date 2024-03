Recordwinst voor Brussels Airlines, maar scoort ondermaats

Brussels Airlines heeft vorig jaar een operationele winst van 53 miljoen euro gemaakt. Na jaren van stevige verliezen is dat een welgekomen resultaat, maar de maatschappij scoort wel nog steeds onder de verwachtingen. Voor dit jaar moet de winst verder naar omhoog.

Het laatste kwartaal van 2023 dook Brussels Airlines opnieuw in het rood en daarmee eindigt het volledige financiële jaar op een operationele winst van 53 miljoen euro. Daarmee haalt de maatschappij haar eerdere vooropgezette winstdoelstelling niet. De winstmarge komt hiermee op 3,4 procent te liggen, nog steeds ver van het doel van 8 procent voor de komende jaren dat tijdens de coronacrisis werd opgelegd.

Zowel het eerste als het laatste kwartaal waren verlieslatend voor de maatschappij. Vooral in de eerste 3 maanden van het jaar is dat niet abnormaal voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Maar ook in het vierde kwartaal kon het break-evenresultaat waar op gehoopt werd, niet worden gehaald. De maatschappij dook 6 miljoen euro in het rood. De periode van april tot en met september moest met 103 miljoen euro operationele winst daarom de verliezen van de rest van het jaar rechttrekken. In het derde kwartaal verloor de maatschappij wel ongeveer 4 miljoen euro door de sluiting van het luchtruim in Niger, waardoor sommige vluchten geannuleerd moesten worden en andere dan weer forst moesten omvliegen.

Met een negende langeafstandsvliegtuig steeg de omzet voor het ganse jaar naar 1,6 miljard euro dankzij 19 procent meer vluchten en een zeer stevige vraag naar tickets. Met 8,29 miljoen passagiers ligt dat aantal nog onder het pre-coronaniveau. “We hebben nog altijd een weg te gaan voordat we de doelstelling van 8% winstmarge bereiken, en voordat we echt kunnen spreken van een duurzaam winstgevend bedrijf. We blijven ons op die doelstelling focussen en willen in 2024 verdere stappen zetten om dit te behalen,” zegt financieel directeur Nina Öwerdieck.

Hoewel de maatschappij na jaren terug uit de rode cijfers is, zijn gezien de economische heropleving in de luchtvaartsector de cijfers nog niet op het niveau waar ze zouden moeten zijn. De vraag is, nu maatschappijen deze zomer opnieuw fors uitbreiden en daardoor meer tickets op de markt gooien, of de markt en de economische situatie voor betere cijfers kunnen zorgen dit jaar. De uitbreiding bij Brussels Airlines blijft voor deze zomer beperkt. Er komt een tiende langeafstandsvliegtuig waarmee opnieuw naar Nairobi zal worden gevlogen, maar in Europa vermindert het aantal bestemmingen zelfs ten opzichte van vorige zomer en wordt er meer ingezet op leisure-vluchten.