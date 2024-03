THE Loft voor zesde keer ‘Europe’s Leading Airline Lounge’

THE Loft, de business lounge van Brussels Airlines en Lexus in de A-pier, is voor de zesde keer op rij de winnaar in de categorie ‘Europe’s Leading Airline Lounge’ van de jaarlijkse World Travel Awards.

THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus is de lounge in de Schengen-zone van Brussels Airport. De lounge is ingedeeld in verschillende zones waar mensen kunnen werken, ontspannen of iets eten en drinken. Er zijn aparte ruimtes om te rusten en om te douchen. De lounge is toegankelijk voor passagiers die reizen in Business Class, voor mensen met status in het Miles and More getrouwheidsprogramma en tijdens rustige momenten ook voor reizigers in Economy Class van Brussels Airlines, mits het betalen van een toeslag.

“We luisteren naar onze gasten en gebruiken hun feedback om continu verbeteringen aan te brengen in THE LOFT. Zo blijven we een top-product aanbieden. We hebben recent de doucheruimtes vernieuwd en de set-up van het buffet verbeterd. Daarnaast bieden we nu à la carte menu’s aan in de zone voor HON-leden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ik voel me nederig en vereerd dat we voor de zesde keer op rij deze award krijgen van onze reizigers. Ik wil het hele lounge team van harte bedanken, samen met alle partners en leveranciers. Zij zetten zich elke dag in om van de lounge een fantastische plek te maken.”

​– Olivier Brynaert, Head of Customer Experience, Brussels Airlines

Brussels Airlines plant nog meer investeringen in THE LOFT, zoals een gerenoveerde coffee corner in samenwerking met Rombouts Koffie. Er zullen ook regelmatig events georganiseerd worden met een focus op Belgitude die voor de luchtvaartmaatschappij belangrijk is. Dit komt bovenop andere sterke samenwerkingen, onder meer met Neuhaus en Grohe.

Andere genomineerden voor deze categorie waren: