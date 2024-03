Brussels Airlines-piloten dreigen met 8 stakingsdagen per maand

De piloten van Brussels Airlines willen opnieuw staken. Dit keer gaat het conflict over meer loon. De bonden dreigen met langere stakingsperiodes van 4 dagen achter elkaar en dat tot twee keer per maand.

Vanaf 23 maart volgen er mogelijk opnieuw stakingsacties bij Brussels Airlines. Na het cabinepersoneel twee weken geleden is het nu opnieuw de beurt aan de piloten. Zij eisen deze keer betere loonvoorwaarden. Onderhandelingen liepen enkele dagen geleden spaak en de eisen van de bonden en het voorstel van de directie zijn momenteel nog ver van elkaar verwijderd.

Omdat het conflict vastzit komen er nu opnieuw stakingsdreigingen. Vanaf 23 maart willen de bonden van de piloten in blokken van 4 dagen achter elkaar gaan staken en dat één tot twee keer per maand, tot er een akkoord is. Een staking zal wel telkens een week op voorhand worden aangekondigd.

De piloten willen een betere vergoeding nu de Europese luchtvaartsector op z’n hoogtepunt zit en alle bedrijven recordwinsten maken. De directie stelde reeds een verhoging van de dagvergoedingen voor die in het beste geval een extra nettobedrag van 1.650 euro per jaar zou betekenen. Ook de nachtvergoedingen, een vergoeding voor wanneer een bemanningslid in het buitenland verblijft, zou worden opgetrokken met 10 tot 15 euro per nacht. Na een coronacrisis waarbij loon werd ingeleverd vinden de bonden dat er met meer geld over de brug moeten worden gekomen, zeker nu het geld bij de Europese luchtvaartmaatschappijen binnenstroomt.