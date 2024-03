Brussels Airlines sluit akkoord met cabinevakbonden over de verloningspaketten

Brussel, 18 Maart 2024 – Brussels Airlines is blij om aan te kondigen dat er een akkoord is met de vakbonden van het cabinepersoneel over hun verloningspakket. De details van dit akkoord zullen in de komende dagen worden toegelicht aan het cabinepersoneel. Het akkoord blijft binnen het voorziene budget en maakt een carrière op lange termijn nog interessanter dan vandaag. ​

Tijdens de coronacrisis hebben alle medewerkers van Brussels Airlines opofferingen moeten doen om het bedrijf te redden. Nu Brussels Airlines opnieuw winstgevend is, werd een akkoord onderhandeld dat de koopkracht van het cabinepersoneel zal verhogen, zonder de huidige kostenpositie in gevaar te brengen. Een carrière op lange termijn wordt interessanter, dit houdt in dat het loon van cabineverantwoordelijken stijgt, net zoals de premies voor instructors en cabinepersoneel met managementfunctie. Tegelijkertijd kunnen alle cabinemedewerkers genieten van onder meer een hogere vergoeding voor de nachten dat ze niet thuis zijn.

“We zijn heel blij dat we een akkoord bereikt hebben met de vakbonden van het cabinepersoneel. We willen alle vakbonden ook bedanken voor hun constructieve houding de laatste weken. Dit toont aan dat wanneer we allemaal rond de tafel gaan zitten en bereid zijn om een akkoord te sluiten, bergen verzet kunnen worden.” ​

​ – Filip Aerts, Head of Flight Operations, Brussels Airlines

Het akkoord dat vandaag gesloten werd gaat enkel over het verloningspakket. De onderhandelingen over de werkdruk lopen nog door. Tegelijkertijd worden er ook andere verbeteringen doorgevoerd voor het personeel, onder meer een nieuw trainingscenter dat recent opende, nieuwe meer inclusieve uniformen, en binnenkort ook een nieuwe crew room op Brussels Airport.