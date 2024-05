Opnieuw meer vluchten voor Schiphol, maar minder ’s nachts

De ontslagnemende regering in Nederland gaat opnieuw meer vluchten toelaten op Schiphol. Daartegenover staat wel dat er ’s nachts minder mag gevlogen worden en dat de B747-400 niet meer welkom is tussen 23 uur en 7 uur.

Vanaf 2025 zullen er tussen 23 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens minder vliegtuigen mogen landen of opstijgen. Dat deelde de ontslagnemende Nederlandse minister voor Infrastructuur vrijdag mee. Die moest aanpassingen doen van de rechter nadat die had beslist dat er meer moest gedaan worden aan de overlast voor de omwonenden van de luchthaven. Het aantal nachtelijke bewegingen moet dalen van 32.000 naar 27.000. Ook de B747-400 is tijdens deze uren niet meer welkom.

Air France KLM Martinair Cargo vliegt nog op Schiphol met een vloot van 4 B747-400’s en de nieuwe bestelde A350F’s worden pas vanaf 2026 geleverd. Dat heeft daarom mogelijk een impact op de vrachtoperaties. Ook Transavia is allerminst tevreden met de beslissing aangezien zij ook nog een groot deel aankomende vluchten ’s nachts heeft.

Tegenover de krimp van het aantal nachtvluchten staat wel dat het totaal aantal vluchten op jaarbasis wel terug zou mogen stijgen van 452.500 vluchten naar 460.000 tot 470.000 vluchten.