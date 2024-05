Lufthansa doet meer toegevingen om ITA Airways over te nemen

Dinsdagavond heeft Lufthansa nieuwe voorstellen verstuurd om groen licht van de EU te krijgen voor de overname van ITA Airways. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere Della Sera. De Duitsers zijn intussen bereid om nog meer slots op te offeren op zowel de luchthavens van Linate als die van Rome FCO.

Op ten laatsste 4 juli moet de Europese Commissie haar besluit mededelen of Lufthansa het Italiaanse ITA Airways mag overnemen. De onderhandelingen hierover lopen al een tijdje, maar de EU blijft bezorgd over mogelijke monopolievorming en vroeg aan Lufthansa meer toegevingen. Afgelopen dinsdagavond heeft Lufthansa een nieuw voorstel naar Brussel gestuurd. Daarbij wil de maatschappij meer slots op de luchthaven van Linate opofferen dan in een eerder voorstel. Oorspronkelijk ging het om 11 slotparen maar intussen zijn de Duitsers bereid om dagelijks 15 tot 17 slotparen op de Milaanse luchthaven op te geven. De Lufthansa Group zelf gebruikt momenteel gemiddeld 10 slotparen per dag. Die worden gebruikt door Lufthansa (+- 25 vluchten per week), Air Dolomiti (+- 26 vluchten per week) en Brussels Airlines (+- 18 vluchten per week). De andere maatschappijen van de groep, nl. SWISS en Austrian hebben geen vluchten naar Linate. Door dat aantal slots en zelfs meer vrij te geven zal het totale marktaandeel van de Lufthansa Group en ITA Airways samen na een eventuele overname niet groter zijn dan het marktaandeel van ITA Airways nu.

Het is geen geheim dat easyJet, dat een grote basis heeft op de luchthaven van Milaan Malpensa, zeer geïnteresseerd is om met de vrijgekomen slots een nieuwe basis op de luchthaven van Linate te openen. Een van de nieuwe routes die de maatschappij quasi meteen wil opstarten is die van Linate naar Brussel. Aangezien de Lufthansa Group-maatschappijen op papier al hun slots verliezen bij een overname, is het niet onwaarschijnlijk dat Brussels Airlines de luchthaven van Linate zal moeten verlaten en al haar vluchten zal moeten verhuizen naar Malpensa. De maatschappij vliegt daar al met een ochtend- en avondvlucht naartoe.

Naast Linate wil Lufthansa ook een twaalftal slots opgeven op de luchthaven van Rome FCO. Verder had de maatschappij ook al gezegd ITA Airways de eerste jaren niet te laten toetreden tot de Atlantic joint-venture waarin Air Canada, United, Lufthansa, Austrian, SWISS, Eurowings en Brussels Airlines zitten om hun vluchten tussen Europa en Noord-Amerika onder elkaar te regelen en op elkaar af te stemmen. Ook wil ze boven interline-akkoorden met Air France-KLM en IAG ook andere economische toegevingen doen, al wordt niet gespecificeerd welke.

Lufthansa wil 41 procent van ITA Airways in handen krijgen met een kapitaalsverhoging van 325 miljoen euro. Nadien is het de bedoeling om de maatschappij volledig in handen te krijgen.