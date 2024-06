THAI keert terug naar Brussel met dagelijkse vlucht

In december vliegt THAI opnieuw naar Brussel. De maatschappij komt met dagelijkse vluchten tussen Bangkok en Brussel.

Vanaf 1 december keert THAI terug naar Brussel. De maatschappij herlanceert haar verbinding tussen Bangkok en Brussel nadat die in augustus 2022 werd stopgezet.

De vluchten zullen worden uitgevoerd met B787-8’s met 22 zetels in business class en 234 in economy. Vanaf morgen (1 juni) zullen de nieuwe vluchten boekbaar zijn. Net zoals vroeger gaat het om een vlucht die ’s morgens vroeg in Brussel toekomt en na de middag opnieuw vertrekt.