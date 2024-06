Brussels Airlines na 9 jaar opnieuw naar Kenia

Vanmorgen is op Brussels Airport de eerste vlucht vertrokken van Brussels Airlines naar Nairobi. Na een onderbreking van 9 jaar gaat de maatschappij opnieuw van start op deze route.

In 2002 had Nairobi de eer om de allereerste langeafstandsvlucht van het nieuwe SN Brussels Airlines te mogen ontvangen. Nu, na een onderbreking van 9 jaar, mag de Keniaanse hoofdstad Brussels Airlines opnieuw verwelkomen. De maatschappij vliegt deze zomer 6 keer per week naar Nairobi waarvan vier keer rechtstreeks. De andere 2 vluchten worden via Kigali uitgevoerd. Vanaf oktober gaat de frequentie naar beneden met 3 rechtstreekse vluchten per week en 2 via Kigali. In de wintermaanden erna gaat het naar 2 rechtstreekse vluchten per week en 2 via Kigali.

De Nairobi-vluchten werden van 2002 tot 2015 al eens door Brussels Airlines uitgevoerd vooraleer de bestemming over te hevelen naar Lufthansa. De maatschappij kreeg er Accra in Ghana voor in de plaats. De Duitsers waren initieel echter niet succesvol met de Nairobi-vluchten en nog voor de start van de nieuwe verbinding werd het toestel al gedowngraded van een A340-300 naar een B737-700 van PrivatAir met maar 86 stoelen. Enkel op piekdagen zou een A340 worden ingezet. Ook de frequentie ging naar beneden, al was het de bedoeling om vanaf het begin ook 5 of meer vluchten per week uit te voeren. Terwijl Brussels Airlines de route toen vijf keer per week uitvoerde, met tussenstop in Bujumbura of Kigali, verlaagde Lufthansa de frequentie naar 3 vluchten per week. Uiteindelijk zou de route terug beter presteren en momenteel vliegt Lufthansa 5 keer per week met A330’s en in de winter wordt het opnieuw een dagelijkse vlucht.







Met de herstart van de Nairobi-vluchten wordt Brussels Airlines nu de tweede maatschappij van de Lufthansa Group die naar Nairobi vliegt. Eerder vloog SWISS ook vanuit Zurich nog op Nairobi, maar sinds de coronacrisis zijn die vluchten niet meer herstart. Van de andere Europese maatschappijen vliegen ook British Airways, KLM, Air France, Air Austral en Turkish Airlines. Dankzij de de nieuwe verbinding kan Brussels Airlines nu ook dagelijkse vluchten aanbieden naar Kigali in Rwanda.

Nairobi werd opgestart dankzij de introductie van een tiende A330-300 bij de maatschappij. De tiende A330, met registratie OO-SFP, is afkomstig van Lufthansa en beschikt dus over een oudere Lufthansa cabine. Ook langs de buitenkant zal het toestel nog te zien zijn in Lufthansa kleuren, maar wel met Brussels Airlines-stickers. Binnen enkele dagen zal dat toestel de eerste vlucht voor Brussels Airlines uitvoeren