Eerste Emirates A350 de lucht in

De eerste A350 voor Emirates heeft in Toulouse een eerste testvlucht gemaakt. De maatschappij zal het toestel vanaf december inzetten op vluchten naar Edinburgh. Vanaf januari volgen meer bestemmingen.

In Toulouse heeft de eerste A350-900 voor Emirates een eerste testvlucht gemaakt. Emirates heeft 65 A350-900’s in bestelling en zal het toestel uitrusten met een configuratie van drie klassen. Er zal geen first class aan boord zijn.

Emirates zal het type vanaf december inzetten op vluchten naar Edinburgh. In januari volgen dan Koeweit, Bahrein, Ahmedabad, Mumbai, Colombo en Bologna. Vanaf maart komt daar ook Lyon en Muscat bij.