Brussels Airlines klaar voor een druk zomerseizoen

Persbericht van Brussels Airlines

Brussel, 24 juni 2024 – Brussels Airlines is klaar voor een drukke zomervakantie. Meer dan 1.2 miljoen reizigers zullen tijdens juli en augustus met Brussels Airlines vliegen. De Belgische nationale luchtvaartmaatschappij heeft verschillende initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt en reizigers een kwalitatieve ervaring hebben.

De zomer is traditioneel het drukste seizoen in de luchtvaartsector, en 2024 is geen uitzondering. Binnen Europa zijn vooral eilanden populair, met volle vluchten naar Zakynthos, Korfu en Rhodos in Griekenland en Gran Canaria, Mallorca en Lanzarote in Spanje. Ook city-trips zijn populair in de zomer, in het bijzonder naar steden met een milder klimaat zoals Gothenburg en Stockholm in Zweden.

Buiten Europa valt op dat veel Belgen kiezen voor een vakantie in de Verenigde Staten, met de rechtstreekse vluchten naar New York en Washington DC. Dankzij samenwerkingen met reisorganisaties vertrekken er ook volle vluchten naar bestemmingen als Hurghada in Egypte en Antalya in Turkije.

Brussels Airlines heeft twee vliegtuigen meer in de vloot dan een jaar geleden. Het gaat over een Airbus A330 voor langeafstandsvluchten en een Airbus A320 voor vluchten op korte- en middellange afstand. Daardoor konden Nairobi (Kenia) en Krakau (Polen) aan het netwerk worden toegevoegd.

Zoals elk jaar zal Brussels Airlines ook ruim 20.000 feestvierders naar België brengen voor Tomorrowland. De wereldberoemde party flights worden dit jaar uitgevoerd met het gloednieuwe Amare-toestel.

Nieuw dit jaar is dat alle Global Journey Packages van Tomorrowland zogeheten “Tomorrowland Green Fares” zijn. Daarin zit onder meer de aankoop inbegrepen van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), om 20% van de individuele vluchtgerelateerde CO2-uitstoot te verminderen. Op de specifieke party flights is er een samenwerking tussen Brussels Airlines en Tomorrowland om het equivalent van 100% van de CO2 te reduceren via de aankoop van SAF.

Betrouwbare operaties

​Om helemaal klaar te zijn voor de zomer heeft Brussels Airlines meer dan 180 extra cabinemedewerkers in dienst genomen en 64 extra piloten. De teams in de luchthaven worden tijdens de zomer versterkt met 40 nieuwe check-in medewerkers. Daarbovenop zijn er 70 jobstudenten die het grondpersoneel zullen assisteren.

De chatbot op de website van Brussels Airlines werd verbeterd om mensen vlotter te kunnen helpen wanneer er iets mis zou gaan. Daarnaast werd binnen Lufthansa Group ook een “pre seating robot” ontwikkeld, die stoelen toewijst op basis van overstaptijden. Reizigers met weinig tijd tussen twee vluchten kunnen op die manier als eerste uit het vliegtuig stappen en hebben dus een grotere kans om hun connectie te halen.

Premium product

​Vanaf dit zomerseizoen biedt Brussels Airlines business class aan op alle vluchten, inclusief naar populaire vakantiebestemmingen in Griekenland, Spanje en Noord-Afrika. Daarmee speelt Brussels Airlines in op de groeiende vraag naar comfortabeler vliegen bij vakantiegangers.

Brussels Airlines biedt niet enkel meer plaatsen aan in business class, er werd ook geïnvesteerd in het product om aan de top te kunnen blijven, onder meer met nog betere maaltijden op korte- en middellange afstanden en met allerlei events in THE LOFT, de grootste lounge van Brussels Airlines.

Investeringen voor personeel

​Brussels Airlines wil dat alle passagiers zich thuis voelen aan boord, maar ook voor het personeel zijn er significante investeringen gedaan. Een gloednieuw crew center opende recent de deuren op Brussels Airport, waar piloten en cabinepersoneel elkaar kunnen ontmoeten voor een vlucht voor briefings, en kunnen wachten tijdens permanentiediensten.

Eerder dit jaar opende ook een nieuw opleidingscentrum in Vilvoorde. Met state-of-the-art simulatoren zijn de opleidingen naar een ander niveau gebracht en gecentraliseerd op één locatie.