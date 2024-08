ATR-72 valt uit de lucht bij nadering naar Sao Paulo

Een ATR-72 van de Braziliaanse maatschappij Voepass is bij de nadering naar de luchthaven van Guarulhos in Sao Paulo in de problemen gekomen en neergestort. Op videobeelden is te zien dat het toestel in een spin terechtkomt en daardoor bijna verticaal uit de lucht valt. Er zijn geen overlevenden.

De ATR-72 van de regionale luchtvaartmaatschappij Voepass was onderweg van Cascavel naar Sao Paulo. Tijdens de daling naar de luchthaven van Guarulhos kwam het toestel op een hoogte van zo’n 17.000 voet in de problemen. Door een nog onbekende reden kwam het toestel terecht in een spin waar het niet meer is uitgeraakt. Dat is althans te zien op videobeelden die verschillende mensen op de grond hebben gemaakt.

Een spin is een situatie waarbij een toestel rondjes rond zijn eigen as maakt waardoor de voorwaartse snelheid fors gereduceerd is. Een vliegtuig kan onder meer in een spinsituatie terechtkomen door te lage snelheid of verlies van lift van de vleugels. Ook foutief reageren op een motorprobleem bij een meermotorig toestel kan een spin tot gevolg hebben.

Aan boord zaten 58 passagiers en 4 bemanningsleden.