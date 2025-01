Stockholm Bromma verliest nagenoeg alle vluchten

Nu BRA en Finnair na gisteren en vandaag de luchthaven van Stockholm Bromma verlaten hebben, blijft er nog maar één binnenlandse verbinding over. De luchthaven zal voorlopig enkel nog maar dienst doen als kleine luchthaven voor private vluchten naar de Zweedse hoofdstad.

Gisteren vertrok vanop de luchthaven van Stockholm Bromma de laatste vlucht van BRA, Braathens Regional Airlines. De maatschappij stopt namelijk met haar eigen vluchtuitvoering en gaat enkel nog voor SAS vliegen vanuit Stockholm Arlanda. Tot gisteren vloog de maatschappij naar verschillende bestemmingen binnen Zweden en naar het Deense Aarhus. Ook Finnair verlaat na vandaag de luchthaven. Momenteel vliegen de Finnen nog tussen Helsinki en Bromma, maar ook die vlucht wordt geschrapt.

Met de terugtrekking van beide luchtvaartmaatschappijen verliest de luchthaven nagenoeg al haar lijnvluchten. Enkel de kleine maatschappij Västflyg vliegt nog zes dagen per week naar het Zweedse Trollhättan. Vanaf morgen zal de luchthaven hoofdzakelijk nog dienst doen als luchthaven voor private vluchten.

In het verleden was de toekomst van de stadsluchthaven al regelmatig onzeker, maar de huidige regering had beloofd de luchthaven niet te sluiten. Nu er bijna geen vluchten meer zijn wordt het afwachten of Bromma de komende jaren dan toch niet definitief moet sluiten.