BRA stopt met eigen vluchten en verlaat luchthaven Bromma

Het Zweedse BRA stopt op het einde van dit jaar met haar eigen vluchten. De maatschappij voert hoofdzakelijk binnenlandse vluchten uit binnen Zweden, maar sinds de coronacrisis heeft de maatschappij het financieel moeilijk. Vanaf 2025 gaat de maatschappij voor SAS vliegen vanuit Stockholm Arlanda. Daarmee verliest de luchthaven van Bromma haar nagenoeg enige klant.

De regionale Zweede luchthvaartmaatschappij BRA stopt al haar vluchten na 31 december 2024. In een mededeling verklaart BRA dat de binnenlandse markt sinds de coronacrisis aanzienlijk kleiner is geworden en dat de vraag naar contractvluchten (ACMI) net is gestegen. Daarom heeft BRA besloten om haar eigen operaties stop te zetten en enkel nog voor andere bedrijven te gaan vliegen.

Vanaf 1 januari volgend jaar gaat de maatschappij vluchten uitvoeren voor SAS vanop de luchthaven van Stockholm Arlanda. BRA zal binnenlandse vluchten voor SAS uitvoeren binnen Zweden en zal ook naar Kopenhagen vliegen. Momenteel vliegt BRA vanaf de luchthaven van Stockholm Bromma naar een tiental bestemmingen binnen Zweden en ook naar Aarhus in Denemarken.



Na het vertrek van tweede grootste klant Brussels Airlines bijna een jaar geleden, verliest de luchthaven van Stockholm Bromma vanaf 1 januari haar allergrootste klant. BRA is goed voor meer dan 90 procent van alle vluchten vanaf de stadsluchthaven. Naast BRA vliegt enkel nog Finnair tot twee keer per dag tussen Bromma en Helsinki en een Estse luchtvaartmaatschappij Nyxair is ook actief op een binnenlandse route.

BRA introduceerde enige tijd geleden Airbussen in de vloot en vliegt nu met een mix van ATR72’s en A319/A320’s.