SAS stopt met vluchten naar China

Na de eerdere beslissing van enkele Europese luchtvaartmaatschappijen om hun vluchten naar China stop te zetten of te verminderen, stopt ook SAS nu haar verbinding met China. De Europese luchtvaartmaatschappijen kunnen in de huidige omstandigheden moeilijk winstgevend hun vluchten naar China blijven uitvoeren.

Na 7 november plant SAS geen vluchten meer uit te voeren naar China. Momenteel vliegt de maatschappij vier keer per week tussen Kopenhagen en Shanghai. De bedoeling was om ook in de winter drie wekelijkse vluchten te blijven uitvoeren, maar SAS vervoegt nu het lijstje van Europese luchtvaartmaatschappijen die China steeds vaker links laten liggen.

SAS vliegt momenteel met de A350-900 naar Shanghai. Later deze maand zet British Airways de vluchten naar Peking stop en Virgin Atlantic de vluchten naar Shanghai. Ook Lufthansa snijdt in het aanbod richting China door het schrappen van de verbinding tussen Frankfurt en Peking.