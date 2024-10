Publiek kiest uit 15 ontwerpen volgende Belgian Icon

Brussels Airlines zal binnenkort een nieuwe Belgian Icon aan de wereld presenteren. In augustus lanceerde de Belgische luchtvaartmaatschappij een oproep om ontwerpen in te sturen, en meer dan 900 mensen hebben daar gehoor aan gegeven. Een interne jury heeft een selectie gemaakt van 15 van deze ontwerpen. De stemming is nu geopend voor het brede publiek, iedereen kan mee de top 5 bepalen.

Brussels Airlines is enorm trots om te zien dat zo veel Belgen en mensen die in België wonen aan de slag zijn gegaan om een nieuwe Belgian Icon te ontwerpen. Van professionele designers tot studenten in kunstscholen: de mensen die een ontwerp indienden zijn even divers als de ontwerpen zelf. De meest populaire categorieën onder de inzendingen waren wielrennen, art nouveau, Folon en Adolphe Sax, maar ook stripfiguren zoals Lucky Luke en Marsupilami.

Een interne jury heeft al deze ontwerpen bestudeerd en een top 15 geselecteerd.

“We hebben de ontwerpen beoordeeld op basis van enkele belangrijke criteria: de nieuwe Belgian Icon moet anders zijn dan al de vorige icons, het moet gaan over iets waar alle Belgen trots op kunnen zijn en dat ook herkend wordt in het buitenland. Natuurlijk moet het ontwerp zelf ook aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. We proberen om clichés te vermijden, een Belgian Icon moet mensen uitnodigen om België en de rijkheid die we te bieden hebben te komen ontdekken.”

​- Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines

De top 15 is nu zichtbaar op de website van Brussels Airlines, waar iedereen kan stemmen op hun favoriete ontwerp. De stemming is geopend tot 11 oktober. De vijf ontwerpen met de meeste stemmen zullen worden gepresenteerd aan een externe jury. Daarin zitten enkele verdienstelijke Belgen, zoals Alex Callier (Hooverphonic), Philippe Geluck (ontwerper van Le Chat), Gabrielle Szwarcenberg (designer van de Brussels Airlines uniformen) en vele anderen. Deze jury zal op 14 oktober in Brussel samenkomen om het uiteindelijke ontwerp te kiezen. Dit zal nog geheim blijven tot het vliegtuig in de lente aan het grote publiek zal worden voorgesteld.