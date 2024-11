Nieuwe Belgian Icon krijgt Atomium-beschildering

De nieuwe Belgian Icon voor Brussels Airlines die vanaf 2025 moet rondvliegen krijgt een Atomium-beschildering. Het vliegtuig wordt volgende lente voorgesteld.

Het ontwerp van het Atomium-vliegtuig werd ingediend door Thomas Faes (44), een architect uit Orp-Jauche (Waals-Brabant). “Enkele uren voor de deadline om een ontwerp in te dienen, heb ik besloten om mijn oorpsronkelijke voorstel weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen. Ik wilde iets ontwerpen dat echt universeel was. Voor mij is het Atomium hét symbool van België. Ik heb er herinneringen aan uit mijn kindertijd, toen we er op schooluitstap zijn geweest. Ik herinner me hoe ik vol verbazing aan de voet van dit iconisch monument stond. Hoe de bollen reflecteren en je er zo verschillende effecten in kan zien. Als architect heb ik geprobeerd om dat perspectief te vertalen in een technische tekening. Ik ben zo trots op het feit dat het Atomium binnenkort de lucht in gaat op een vliegtuig van Brussels Airlines,” zegt Thomas.

Teams van Brussels Airlines zullen nu met Thomas Faes aan de slag gaan om het ontwerp te vertalen in een technische tekening die op een vliegtuig kan, en er komt ook een ontwerp voor de binnenkant van het vliegtuig. Het resultaat wordt voorgesteld in de lente van 2025.