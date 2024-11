Brussels Airlines vaker naar groephubs en opnieuw naar Madeira

Brussels Airlines heeft haar zomerprogramma voor volgende zomer voorgesteld. De maatschappij lanceert opnieuw vluchetn naar Madeira maar gaat vooral vaker naar de andere hubs van de Lufthansa Group vliegen. Dankzij de komst van vier vliegtuigen van airBaltic kan de maatschappij haar capaciteit uitbreiden.

Volgend zomerseizoen gaat Brussels Airlines 18 procent meer capaciteit aanbieden dan afgelopen zomer. Deze zomer was er maar een groei van 3,9 procent in het aantal aangeboden zetels maar dankzij de komst van een elfde A330 en vier A220’s van wetleasepartner airBaltic kan er opnieuw meer groei komen. De vloot zal volgend zomerseizoen bestaan uit 11 A330-300’s (+1), 35 A32F’s (-1) en 4 geleasede A220’s (+4), goed voor in totaal 50 operationele vliegtuigen.

Op het korte-en middellangeafstandsnetwerk zal enkel Madeira als nieuwe bestemming worden geopend. De bestemming werd voor de coronacrisis geschrapt maar keert nu terug met een wekelijkse vlucht en dat het hele jaar door. Brussels Airlines zal voornamelijk de frequenties op verschillende zomerse bestemmingen verhogen en ook de vluchten naar Birmingham blijven volgende zomer behouden nadat deze bestemming afgelopen zomer uit het netwerk verdween.

Brussels Airlines zal ook een groot deel van de vluchtoperaties tussen Brussel en de andere hubs van de Lufthansa Group overnemen. Zo stijgt het aantal dagelijkse vluchten tussen Brussel en Frankfurt van twee naar maximaal zes vluchten per dag. Lufthansa zelf zal nog maar één keer per dag actief zijn op de route. Naar München komen er maximaal zes vluchten per dag in plaats van nu op de meeste dagen drie vluchten. Naar Genève zal de maatschappij de ochtend- en avondvlucht van SWISS overnemen waardoor er opnieuw tot vijf keer per dag naar Genève zal worden gevlogen. Ook vluchten van en naar Zürich zullen grotendeels door Brussels Airlines van SWISS worden overgenomen. Op de route naar Wenen zou er niets veranderen.

Met de elfde A330-300 die vanaf juni de vloot komt vervoegen zal er deze zomer geen nieuwe bestemming worden geopend. Het extra toestel zal worden gebruikt om frequenties op bestaande routes te verhogen en om mogelijk meer directe verbindingen te openen.