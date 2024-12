Azerbaijan Airlines schrapt vluchten naar zeven Russische steden

Azerbaijan Airlines schrapt verschillende vluchten naar Russische steden. Dat doet de maatschappij naar aanleiding van de crash van één van haar Embraer’s in Kazachstan. Het is ondertussen bijna een zekerheid dat het toestel door Rusland uit de lucht is geschoten.

Nadat de maatschappij haar vluchten al staakte naar Grozny en Makhachkala, luchthavens gelegen in het gebied waar de Embraer hoogst waarschijnlijk werd beschoten, schrapt Azerbaijan Airlines nu ook haar vluchten naar vijf andere Russische steden. Het gaat om Mineralnye Vody, Sochi, Saratov, Volgograd, Ufa en Samara die zowel nabij Oekraïne gelegen zijn als daar wat verder vandaan. De maatschappij doet dat naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen na eerste voorlopige onderzoeksresultaten van de crash.