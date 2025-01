Vluchten tussen Brussel en Kinshasa voorlopig afgelast

De vluchten tussen Brussel en Kinshasa worden tijdelijk stopgezet. Dat is een gevolg van de protesten in de hoofdstad Kinshasa. Momenteel gaat het om de vlucht van morgen (woensdag) die wordt geschrapt.

Omdat een rebellengroepering de miljoenenstad Goma, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, succesvol in handen heeft kunnen krijgen, braken vandaag protesten uit in de Congolese hoofdstad. Daarbij werden ambassades van verschillende westerse landen aangevallen. Om veiligheidsredenen worden de vluchten tussen Brussel en Kinshasa voorlopig geschrapt. Al zeker de vlucht van morgen (woensdag) gaat niet door.

Maatschappij Brussels Airlines vliegt normaal dagelijks tussen beide steden. Ook Air France en Kenya Airways hebben hun vluchten naar de DRC voorlopig geschrapt.