Air India krimpt komende winter aanbod naar Europa

Begin november verliest Wenen haar enige verbinding met India. Air India zet de vierwekelijkse verbinding tussen Delhi en Wenen tijdelijk stop. De technische stops voor haar vluchten naar Noord-Amerika via Wenen blijven wel overeind.

Daarnaast verliest ook Birmingham een driewekelijkse verbinding met Delhi en moet ook Kopenhagen deze maand nog afscheid nemen van de vier wekelijkse Air India-vluchten. Volgens de Financial Express spelen de hoge brandstofprijzen en de beperkingen in het Pakistaanse luchtruim een belangrijke rol in de beslissing om te snijden in de capaciteit richting Europa. Daarnaast zijn verschillende B787’s tijdelijk niet beschikbaar vanwege werkzaamheden aan de cabine.

Daartegenover staat wel dat Air India voor sommige markten de capaciteit net uitbreidt. Zo wordt het aantal wekelijkse vluchten tussen Delhi en Sydney verhoogd van zeven naar elf en vanaf februari 2027 komt er ook een nieuwe verbinding naar Osaka.

Air India is niet de enige Indiase maatschappij die moet snijden in haar aanbod. Eerder maakte concurrent Indigo bekend dat het snoeit in haar vluchtaanbod. Die maatschappij huurde voor een groot deel van haar operaties naar Europa B787’s in van Norse, maar die overeenkomst werd stopgezet.