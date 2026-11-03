Brussels Airlines boekt beste kwartaalresultaat ooit

In het derde kwartaal van 2026 (juli-augustus-september) kon Brussels Airlines haar beste financiële resultaat sinds de oprichting van de maatschappij in 2002 noteren. De maatschappij boekte een operationele winst van 84 miljoen euro. Dankzij het sterke derde kwartaal wist Brussels Airlines het operationele verlies van 70 miljoen euro uit de eerste jaarhelft om te buigen naar een aangepaste operationele winst van 15 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2026.

Als reden voor de goede cijfers wijst Brussels Airlines naar de stabiele vluchtuitvoering. De maatschappij ondervond weinig vluchtuitval en lagere irregulariteitskosten, die met 14 procent per passagier zijn gedaald. Daarnaast bood de maatschappij ook 4,5 procent meer capaciteit aan die mee aan de basis lag voor een omzetstijging van 11,6 procent. De kosten stegen met 9 procent, waarvan de brandstofkosten met zo'n 28 procent. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de operationele winst met 23,5 procent, van 68 naar 84 miljoen euro.

Voor de eerste 9 maanden komt Brussels Airlines uit op een EBIT-resultaat van 26 miljoen euro in plaats van 15 miljoen euro hoofdzakelijk door een sale and leaseback-operatie van drie A320neo's.

De resultaten van het vierde kwartaal en het totale jaarresultaat worden op 5 maart volgend jaar gepubliceerd. Een gedetailleerder overzicht van dit kwartaal en de voorgaande kwartalen en jaren kan je bekijken in ons financieel dashboard.