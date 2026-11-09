Eerste vliegtuig voor Brussels Airlines met gratis Starlink-wifi

Vanmorgen vertrok voor het eerst een toestel van Brussels Airlines met gratis wifi aan boord. Het gaat om de A320neo met registratie OO-SBA, die in oktober zo'n twee weken in Madrid verbleef voor onder meer de installatie van Starlink. Het toestel keerde eind oktober terug naar Brussel en vanaf vandaag werd wifi van Starlink in commerciële dienst genomen.

Brussels Airlines zal haar korte- en middellangeafstandsvloot verder uitrusten met Starlink, in de A330-vloot zal het eerste toestel met Starlink de komende maanden verwacht. Voor volgende zomer zouden al vijftien vliegtuigen met Starlink moeten zijn uitgerust. De volledige vloot moet tegen eind 2028 met wi-fi zijn uitgerust.

Starlink maakt gebruik van een netwerk van satellieten in een lage baan rond de aarde. Daardoor kunnen passagiers tijdens de vlucht gebruikmaken van snel internet, onder meer om video's te bekijken of te werken met online toepassingen.

De wifi zal beschikbaar zijn in alle reisklassen en is gratis voor passagiers met een Travel ID-account of een Miles & More-account. Een Travel ID aanmaken is trouwens ook gratis. De internetdienst wordt gesponsord door Mastercard, dat eerder ook al partner was van Lufthansa's FlyNet.

De ganse Lufthansa Group-vloot zal tegen 2029 moeten zijn uitgerust met Starlink. Op 19 augustus werd het eerste toestel met Starlink bij Lufthansa in dienst genomen.