Gegeerd TAP komt in handen van Lufthansa

Met een deal ter waarde van 1,2 miljard euro heeft Lufthansa het bod van Air France-KLM met 16 procent overtroffen. Lufthansa bood puur cash terwijl Air France-KLM een mengeling van cash en aandelen in de eigen groep aanbood. Daarnaast vond de Portugese regering het business plan van Lufthansa interessanter dan dat van Air France-KLM. Het is de bedoeling dat TAP de komende jaren verder uitbreidt, niet alleen vanuit Lissabon, maar ook van en naar Porto, de Azoren en Madeira.

Daarbij is vastgelegd dat onder de vleugels van Lufthansa de vloot van TAP tegen 2035 zal groeien van 101 naar 117 vliegtuigen. Na 2035, wanneer de nieuwe luchthaven van Lissabon volledig operationeel moet zijn, is een groei afgesproken richting 130 vliegtuigen.

Met de overname van TAP, initieel maximaal tot 49,9 procent, krijgt de Duitse luchtvaartgroep een zeer begeerde hub in handen. TAP is zowel vanuit Lissabon als Porto in de eerste plaats gespecialiseerd in vluchten naar Brazilië. Daarnaast onderhoudt de maatschappij ook een uitgebreid Noord-Amerikaans netwerk. In Zuid-Amerika vliegt TAP vanuit Portugal naar 13 bestemmingen in Brazilië en naar 2 bestemmingen in Venezuela. Daarnaast vliegt ze naar 11 Amerikaanse en Canadese steden. In Afrika onderhoudt ze verbindingen naar bestemmingen die een band hebben met het (koloniale) verleden van Portugal. Zo zijn er vluchten naar Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Ghana, Sao Tome en Principe, Angola en Mozambique.

TAP is al de tweede luchtvaartmaatschappij die in korte tijd (gedeeltelijk) wordt overgenomen. De integratie van ITA Airways in de groep loopt volop. De overname moet nu nog groen licht krijgen van de autoriteiten.