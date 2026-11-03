Lufthansa pauzeert vernieuwing langeafstandsvloot bij Austrian Airlines

Austrian Airlines heeft sinds 2024 al drie B787-9's, afkomstig van andere maatschappijen, in ontvangst mogen nemen om de verouderde Boeing-langeafstandsvloot te vernieuwen. Nu zouden eind dit jaar en volgend jaar nog vier toestellen aan de vloot worden toegevoegd. Die toestellen moeten de verouderde Boeing-vloot, die momenteel nog bestaat uit 2 B767-300's en 6 B777-200's, vernieuwen. Het oorspronkelijke plan voorzag om tegen 2028 over een vloot van 12 B787-9's te beschikken, maar die vlootvernieuwing wordt nu door Lufthansa gepauzeerd.

Normaliter zouden er vanaf eind 2027 nog vijf fabrieksnieuwe B787-9's aan Austrian Airlines worden geleverd, maar die toestellen zullen nu elders in de groep worden ingezet. Dat bevestigt Austrian Airlines aan het Oostenrijkse persagentschap APA. "Austrian Airlines bevestigt dat de vijf fabrieksnieuwe Dreamliners, die vanaf eind 2027 geleverd zouden worden, elders binnen Lufthansa Group zullen worden ingezet", luidt het.

Door de pauzering zouden de huidige B777-200's nog zeker tot 2029 of 2030 in de vloot blijven moeten blijven, al kijkt de maatschappij wel naar een andere optie: "Voor Austrian Airlines zou zich een andere mogelijkheid kunnen voordoen om de bestaande B777-vloot te vervangen. De lopende gesprekken met de Oostenrijkse politiek over het behoud van een concurrerende vestigingsplaats spelen daarbij een doorslaggevende rol", aldus de maatschappij.

Austrian Airlines zag haar winstmarge voor de eerste negen maanden van dit jaar met 37 procent dalen. Ook de vliegtaks in Oostenrijk heeft een groot negatief effect op de concurrentiepositie, zegt de maatschappij.