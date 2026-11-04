Lufthansa tekent overnamecontract voor TAP

De Portugese overheid had Lufthansa Group midden oktober al geselecteerd als overnemer. De groep kan haar belang later uitbreiden tot 49,9 procent door aandelen over te nemen die eerst aan het personeel worden aangeboden. De totale aankoopprijs kan daardoor oplopen tot 1,2 miljard euro. Op termijn is het de bedoeling van Lufthansa dat TAP voor 100 procent in handen komt van de groep.

Met de overname wil Lufthansa Group haar aanwezigheid op de verbindingen tussen Europa en Zuid-Amerika, vooral richting Brazilië, versterken. Het gezamenlijke marktaandeel zou door de overname stijgen van 9 naar 20 procent.