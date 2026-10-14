Lufthansa wellicht als winnaar uit de bus om TAP over te nemen

Van de twee resterende kandidaten, Air France-KLM en Lufthansa, om een belang te nemen in TAP, zou Lufthansa de beste troeven hebben en als winnaar uit de bus moeten komen. Dat bericht de Portugese zender SIC. De Duitsers zouden de overname volledig in cash betalen terwijl Air France-KLM zowel cash als aandelen in de eigen luchtvaartgroep zou bieden. Daarnaast zou ook de sterke financiële positie van Lufthansa een belangrijk voordeel zijn.

In september maakten Lufthansa en Air France-KLM een finaal bindend bod voor initieel een minderheidsaandeel van 44,9 procent. Vandaag zou de regering de winnende partij moeten aanduiden.

Portugal verkoopt 44,9 procent van de maatschappij aan een private investeerder. Nog eens 5 procent zal aan het personeel worden uitgedeeld. De overige 50,1 procent blijft voorlopig in handen van Portugal, maar op lange termijn is het mogelijk om die participatie volledig af te bouwen.