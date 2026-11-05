Besparingsplan bij KLM: 5.000 banen weg en grotere rol voor KLM Cityhopper

KLM kondigt vandaag een ingrijpend besparingsplan aan om, zo zegt ze zelf, "Nederland ook in de toekomst te kunnen blijven verbinden met de wereld". De financiële resultaten van KLM zijn al een tijdje in dalende lijn en een eerdere reorganisatie en besparingen ter waarde van 750 miljoen euro is niet voldoende. Het besparingsplan dat vandaag wordt voorgesteld moet het jaarlijkse operationele resultaat met een miljard euro verbeteren. Het plan heeft gevolgen voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen, van de grondafhandeling en het onderhoud tot de Europese vloot en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Grotere rol voor KLM Cityhopper

Een van de belangrijkste veranderingen betreft de Europese vloot. KLM ziet af van de geplande introductie van de A320neo en kiest in plaats daarvan voor bijkomende E195-E2-toestellen bij dochtermaatschappij KLM Cityhopper. De vlootstrategie met de grotere A321neo, waarvan KLM al verschillende exemplaren in de vloot heeft, blijft wel overeind. Vliegtuigen van de types B737 en E190 worden in de komende jaren uitgefaseerd.

Door meer E195-E2-toestellen in te zetten, wil KLM haar capaciteit beter afstemmen op de vraag. Vooral voor een netwerkmaatschappij is dat belangrijk. Heel wat Europese vluchten dienen immers om passagiers vanuit kleinere luchthavens naar Schiphol te brengen, waar ze overstappen op intercontinentale verbindingen. De A321neo kan dan gebruikt worden op populairdere routes met een hogere vraag.

Tot 5.000 banen geschrapt

In het aangekondigde besparingsplan moet het aantal banen bij de maatschappij met bijna vijftien procent dalen. In totaal gaat het om ongeveer 5.000 banen die verdwijnen, worden uitbesteed of naar andere onderdelen van Air France-KLM worden overgeheveld.

Een deel van de veranderingen is al uitgevoerd. Sinds het voorjaar worden werkzaamheden die overeenkomen met ongeveer 1.250 banen bij KLM Catering Services uitgevoerd in samenwerking met het internationale cateringbedrijf Gategroup. Daarnaast worden naar schatting 800 banen bij Ground Services in de toekomst ondergebracht bij externe bedrijven. Nog eens 2.000 banen worden verplaatst naar Air France-KLM. Daarvan zijn er ongeveer 1.500 afkomstig van het customer contact center Cygnific. De resterende vermindering van zo'n 1.000 banen moet voortkomen uit een structurele verhoging van de productiviteit.

Ook in de arbeidsvoorwaarden en verloning zal worden gesnoeid, want die zijn volgens KLM niet langer houdbaar. KLM wil samen met de vakbonden nieuwe cao-afspraken maken die toekomstbestendig zijn en tot een structurele verhoging van de productiviteit leiden van minstens 8% in 2028.

Winstmarge moet omhoog

De aankondiging van het besparingsprogramma volgt op de publicatie van de kwartaalresultaten van KLM, die ook deze ochtend werden gepubliceerd. De maatschappij behaalde in het derde kwartaal van 2026 een operationele winst van 458 miljoen euro, tegenover 352 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het operationele resultaat van 328 miljoen naar 526 miljoen euro.

Maar ondanks deze verbetering blijft de winstmarge volgens KLM onvoldoende. De operationele marge over de eerste negen maanden bedroeg ongeveer 4,8 procent, terwijl de maatschappij streeft naar meer dan acht procent.

Het derde kwartaal is traditioneel, net zoals bij alle andere Europese maatschappijen, het meest winstgevende voor KLM. De maatschappij wijst erop dat zelfs tijdens deze sterke zomerperiode en ondanks hogere ticketopbrengsten onvoldoende winst wordt gerealiseerd om de noodzakelijke investeringen structureel te financieren.