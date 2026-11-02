Ryanair ziet eerste jaarhelft nettowinst dalen, verwacht duurdere tickets volgend jaar

Ryanair vervoerde tussen april en september 125,8 miljoen passagiers, zes procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met drie procent tot 10,08 miljard euro, terwijl de nettowinst daalde tot 2,15 miljard euro, een daling van 15 procent. De gemiddelde ticketprijs lag vier procent lager en bedroeg 55,70 euro.

Volgens Ryanair boekten reizigers door het conflict in het Midden-Oosten voorzichtiger en later. Daardoor moest de maatschappij haar prijzen verlagen om voldoende passagiers aan te trekken. Daarnaast stegen de operationele kosten met tien procent.

De grootste uitdaging blijft de prijs van vliegtuigbrandstof. Ryanair had voor het lopende boekjaar ongeveer 80 procent van zijn brandstofbehoefte vooraf vastgelegd tegen gemiddeld 67 dollar per vat. Voor het resterende deel liep de prijs echter op tot ongeveer 130 dollar per vat.

Voor het volgende boekjaar, dat in april 2027 begint, verwacht Ryanair op basis van de huidige marktprijzen een stijging van de brandstoffactuur met ongeveer twee miljard euro. Slechts 25 procent van de benodigde brandstof voor volgend jaar is momenteel afgedekt tegen een gemiddelde prijs van 95 dollar per vat.

Topman Michael O'Leary verwacht daarom dat Europese vliegtickets in 2027 fors duurder zullen worden. De hogere tarieven zullen volgens hem echter niet volstaan om de stijgende brandstofkosten volledig te compenseren. Ryanair onderzoekt daarom bijkomende besparingen, waaronder een tijdelijke loonbevriezing bij nieuwe arbeidsovereenkomsten, een efficiëntere personeelsinzet en meer automatisering met artificiële intelligentie.