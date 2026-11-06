Singapore Airlines investeert 1,4 miljard euro in nieuwe cabines

De nieuwe First Class beschikt over volledig afsluitbare suites met gebogen schuifdeuren. De twee middelste stoelen kunnen worden omgevormd tot een tweepersoonszetel of een dubbelbed van 203 bij 152 centimeter.

Ook de Business Class wordt volledig vernieuwd. Voor het eerst introduceert Singapore Airlines individuele schuifdeuren voor meer privacy. De stoelen kunnen worden omgevormd tot een volledig vlak bed van ongeveer twee meter lang. Sommige middelste stoelen kunnen bovendien met elkaar verbonden worden. De nieuwe Business Class werd ontwikkeld door Recaro en beschikt over entertainmentschermen tot 22 inch.

In Premium Economy en Economy Class introduceert de maatschappij eveneens nieuwe stoelen, met onder meer grotere 4K-schermen, bluetooth-verbindingen en verbeterde ergonomie.

De nieuwe cabines worden vanaf de tweede helft van 2027 geleidelijk geïntroduceerd in 41 bestaande A350-900's en de toekomstige B777-9-vloot. De zeven A350-900ULR's, die onder meer de vluchten naar New York uitvoeren, krijgen daarbij voor het eerst een First Class met vier suites. De B777-9 zal zes First Class-suites tellen.