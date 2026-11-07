TUI fly België volgend jaar meer vluchten naar minder bestemmingen

Voor het zomerseizoen van 2027 plant TUI fly België vier procent meer capaciteit in de markt te zetten dan afgelopen zomer. Daartegenover staat wel dat zo'n zeventien bestemmingen waaronder bijvoorbeeld Menorca uit het netwerk worden gehaald. De bedoeling is om sterke routes te verstevigen met meer frequenties en kleinere bestemmingen of bestemmingen die voor de TUI-touroperator minder belangrijk zijn, af te bouwen. Volgende zomer zal de maatschappij met een vloot van negentien toestellen 54 routes naar 49 bestemmingen aanbieden en dat nog enkel vanuit Oostende en Brussel.

TUI fly wil afstappen van het vroegere model waarbij veel bestemmingen slechts één of twee keer per week werden aangevlogen. Volgens commercieel directeur Peter Glade maakte dat de maatschappij kwetsbaar voor concurrenten die dezelfde bestemmingen vaker bedienen en daardoor flexibeler hun ticketprijzen kunnen aanpassen. De maatschappij kiest daarom voor hogere frequenties op routes waar de vraag het grootst is. Onder meer de Canarische Eilanden, Palma de Mallorca, Alicante, Madeira, Kreta, Kos, Rhodos, Marrakech en Agadir krijgen extra capaciteit.

Door de komst van zeven B737 MAX10’en volgend jaar in Nederland, zouden er B737 MAX8’en naar België kunnen worden overgeplaatst waardoor de vloot in België verder kan worden verjongd.

De aanpassingen maken deel uit van een bredere Europese reorganisatie van de luchtvaarttak van TUI, waarbij de verschillende nationale luchtvaartmaatschappijen hun netwerkplanning en commerciële activiteiten steeds meer gezamenlijk organiseren.