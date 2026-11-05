Turkish Airlines ziet groei in 2026 meer dan helft dalen

Turkish Airlines maakte woensdag de resultaten voor het derde kwartaal bekend. De omzet steeg met 19,3 procent, maar de nettowinst daalde met 6,4 procent. De operationele winst nam daardoor met 12,3 procent af tot 929 miljoen dollar. De hogere inkomsten konden de stijgende kosten dus niet volledig compenseren. Vooral de brandstofuitgaven namen met een stijging van 58,5 procent fors toe.

Turkish Airlines heeft de capaciteit de afgelopen maanden verschoven naar markten waar de vraag sterker overeind bleef. In het derde kwartaal nam de capaciteit richting Azië met 18,1 procent toe, terwijl die binnen Europa met 5,7 procent groeide. In het Midden-Oosten daalde de capaciteit daarentegen met 21,6 procent en op de Amerikaanse routes met 6,2 procent.

Om de kosten onder controle te houden, heeft Turkish Airlines een aanwervingsstop ingevoerd en worden bepaalde investeringen uitgesteld. Ook de vertraagde leveringen van nieuwe vliegtuigen bemoeilijken de vlootvernieuwing. Volgens bestuursvoorzitter Murat Şeker lopen de leveringen bij de vliegtuigbouwers momenteel zo'n twaalf maanden vertraging op.

Voor het vierde kwartaal verwacht Turkish Airlines nog een capaciteitsgroei van 1 tot 3 procent te realiseren. In 2027 zou de groei opnieuw kunnen versnellen tot 5-6 procent, al is dat afhankelijk van de geopolitieke situatie.