Vanavond vertrekt laatste vlucht A340-600 van Lufthansa

Deze avond vertrekt op de luchthaven van Washington Dulles de laatste commerciële vlucht uitgevoerd door een A340-600 van Lufthansa. Daarmee neemt de luchtvaartmaatschappij na zo'n 23 jaar afscheid van het iconische viermotorige langeafstandstoestel.

De laatste vlucht, LH419, vertrekt om 17:55 vanuit Washington-Dulles en komt maandagochtend om 7:55 aan in Frankfurt. Lufthansa had nog vier A340-600's in dienst, die de afgelopen weken werden ingezet op vluchten vanuit Frankfurt naar New York JFK en Washington Dulles.

Lufthansa nam tussen 2003 en 2009 in totaal 24 A340-600's in dienst. De uitfasering van het type werd verschillende keren uitgesteld, onder meer door vertragingen bij de levering van nieuwe Boeing 787-9's.

In april kondigde Lufthansa aan dat de laatste vier toestellen in oktober definitief uit de vloot zouden verdwijnen. Lufthansa blijft wel nog met de A340-300's vliegen.