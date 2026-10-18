Vanavond vertrekt laatste vlucht A340-600 van Lufthansa
Vanavond vertrekt in Washington de laatste A340-600-vlucht van Lufthansa. Na zo'n 23 jaar neemt de maatschappij nu definitief afscheid van het vliegtuigtype.
Deze avond vertrekt op de luchthaven van Washington Dulles de laatste commerciële vlucht uitgevoerd door een A340-600 van Lufthansa. Daarmee neemt de luchtvaartmaatschappij na zo'n 23 jaar afscheid van het iconische viermotorige langeafstandstoestel.
De laatste vlucht, LH419, vertrekt om 17:55 vanuit Washington-Dulles en komt maandagochtend om 7:55 aan in Frankfurt. Lufthansa had nog vier A340-600's in dienst, die de afgelopen weken werden ingezet op vluchten vanuit Frankfurt naar New York JFK en Washington Dulles.
Lufthansa nam tussen 2003 en 2009 in totaal 24 A340-600's in dienst. De uitfasering van het type werd verschillende keren uitgesteld, onder meer door vertragingen bij de levering van nieuwe Boeing 787-9's.
In april kondigde Lufthansa aan dat de laatste vier toestellen in oktober definitief uit de vloot zouden verdwijnen. Lufthansa blijft wel nog met de A340-300's vliegen.