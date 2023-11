Ook piloten Brussels Airlines dreigen nu met staking

Naast het cabinepersoneel dreigen nu ook de piloten van Brussels Airlines met stakingen. Het conflict gaat hierbij om rust- en werktijden die onafhankelijk staat van de eisen van het cabinepersoneel. Volgens de stakingsaanzegging mag er vanaf 11 december gestaakt worden.

Nadat het cabinepersoneel van Brussels Airlines vorige week aankondigde om in de kerstvakantie te staken, vervoegen nu ook de piloten het clubje van ontevreden werknemers. Bij de piloten gaat het om rust– en werktijden en staan de onderhandelingen los van de eisen van het cabinepersoneel. Volgens de stakingsaanzegging kunnen de piloten vanaf 11 december stakingsacties uitvoeren, het cabinepersoneel vanaf 23 november. Maar deze laatste groep mikt in het geval van het uitblijven van een akkoord met de directie op acties in de kerstvakantie.